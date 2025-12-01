Weihnachten – das Fest der Liebe?

Nicht bei Heinrich del Core! In seinem pointenreichen Programm „Advent, Advent und jeder rennt“ nimmt der vielfach preisgekrönte Kabarettist das Chaos der Vorweihnachtszeit aufs Korn: Von verstopften Steckdosen durch Lichterketten über Geschenkestress bis hin zu veganen Schwiegertöchtern und verschwundenem Weihnachtsgebäck.

Und am allerwichtigsten ist, dass man am Jahresende auch mit seinem Partner wieder ins Reine kommt: „Schatz, wenn ich dich im letzten Jahr gekränkt, geärgert oder enttäuscht habe, dann lass mich dir sagen: das wird schon seinen Grund gehabt haben.“

Mit viel Charme, einem Schuss schwäbischem Pragmatismus und treffsicherem Humor erzählt er Geschichten, in denen sich jeder wiederfindet. Heinrich del Core, halb Italiener, halb Schwabe, ganz Komiker – sorgt für festliche Lachsalven und bringt Ordnung ins Weihnachtschaos. Ein Abend voller herzerwärmender Absurditäten und

Augenzwinkernder Wahrheiten.