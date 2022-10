Heinrich Steinfest | Der betrunkene Berg

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

Ohne sie wäre er gestorben, dünn bekleidet, im Eis der Alpen. Das war wohl auch sein Plan, aber Katharina rettet ihn, bietet ihm Unterschlupf. Auf 1700 Metern Höhe betreibt sie eine Buchhandlung, die nun, im November, geschlossen bleibt. Sie behält den Fremden ohne Namen und Gedächtnis vorübergehend bei sich. Die beiden lesen zusammen, er kocht für sie, und Stück für Stück beginnt er, sich zu erinnern.

Heinrich Steinfest ergründet in Der betrunkene Berg die Wege, die uns Zufall und Schicksal einschlagen lassen. Und stellt die Frage, was mit uns geschieht, wenn eine böse Tat das Leben in eine andere Richtung lenkt. Dabei werden die üblichen Steinfest’schen schrägen Ideen und originellen Formulierungen sicher nicht zu kurz kommen, denn „Steinfest schreibt die amüsanteste und intelligenteste Literatur unserer Gegenwart“, meint Denis Scheck.

