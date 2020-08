Heinrich Steinfest - Der Chauffeur

"Der Chauffeur", Heinrich Steinfests druckfrischer Roman, erzählt die Geschichte eines Mannes, den die Liebe und der Tod einmal zu oft behelligen: In der Welt des Chauffeurs Paul Klee herrschen Übersicht und Präzision. Aber das Leben hält keine Garantie für unendliche Ordnung bereit. Nach einem schweren Autounfall und einer nicht minder schweren Fehlentscheidung beschließt er, ein kleines Hotel ganz nach seinen Vorstellungen zu führen. Und das Glück will es, dass er sich in die Maklerin Inoue verliebt. Beide planen sodann das Haus gemeinsam, von den Zimmern bis zur Bar, von den Sesseln bis zum Frühstück. Aber Klees ideale Welt zerbricht ein zweites Mal - und er entschließt sich zu einem überraschenden Schritt. Heinrich Steinfest war zweimal für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Heimito-von-Doderer Literaturpreis sowie dem Bayrischen Buchpreis ausgezeichnet; er lebt in Stuttgart.

Buchpremiere, Lesung und Gespräch

Denis Scheck (Moderation)