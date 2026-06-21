Nichts außer der Linkshändigkeit verbindet die drei Frauen. Doch das genügt. Und führt dazu, dass aus einer kurzen Begegnung eine lange Unternehmung entsteht – eine kleine Cocktailbar, in der alles mit links erledigt werden kann. Der geschmackvollen Inneneinrichtung sowie dem Gespür für das richtige Getränk verdanken die drei es, dass sie zur landesweiten Institution werden. Bis eines Abends 35 französische Gäste aus ihrer Obhut verschwinden. »Die Linkshänderinnen«, von heiterer Originalität durchweht, beginnt mit einem Moment überraschender Gewalt und endet – im Glück. Heinrich Steinfest, geboren 1961, mit Stationen in Albury, Wien und Stuttgart, lebt heute bei Heidelberg. Für seine Krimis und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet.