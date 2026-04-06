Heinrich von Kalnein // Horst-Michael Schaffer & JBBG Smål feat. Peter Lehel

Musik am Puls der Zeit. Seit über zwanzig Jahren macht die international gefeierte JBBG – Jazz Bigband Graz als Jazzorchester mit ihrem genialen und ureigenen Sound von sich reden, der irgendwo zwischen Jazz, Pop, Fusion, Minimal, weltmusikalischen Elementen und jazzmusikalischer Haltung angesiedelt ist. Jedenfalls weit weg von verstaubten Attributen der traditionellen Bigbandmusik.

JBBG Smål – GRAN RISERVA ist das Kernstück genau dieser JAZZ BIGBAND GRAZ und besteht aus den beiden langjährigen Bandleadern und der Rhythmusgruppe - sozusagen die JBBG im Taschenformat. Die Musik speist sich dabei aus der kompositorischen Welt der beiden Bandleader sowie dem neuesten Ensemblemitglied, dem armenischen Keyboarder Karen Asatrian. In höchstem Maße abwechslungs- und farbenreich vereint sie Jazz, Pop, Fusion und Worldmusik mit ausdrucksstarken Melodien und ausreichend Raum für musikalische Überraschungen und großen musikalischen Bögen.

Der Saxophonist, Komponist und Arrangeur Peter Lehel studierte an den Musikhochschulen in Stuttgart und Budapest. Er arbeitet als Musiker, Komponist und Arrangeur mit angesehenen Jazzmusikern und international renommierten klassischen Musikern. Sein kompositorisches Schaffen umfasst Werke für reine Jazzformationen (Saxophon Quartett / Quintett, Jazz Ensemble, Bigband) als auch Crossoverprojekte für kammermusikalische Besetzungen und Orchester.

Konzertreisen brachten ihn bisher auf fast alle Kontinente. Mit seinen Projekten Peter Lehel Quartet, Finefones Saxophone Quartet, When Future Smiles, Jazz Ensemble Baden-Württemberg und der Gruppe Saltacello ist er regelmäßig auf den Jazz Festivals und in den Jazz Clubs in Südkorea, China und Taiwan zu hören.

Er ist Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg (1997) und erhielt zweimal den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (2000, 2006). Seine neueste Einspielung „Coltrane String Ballads“ ist aktuell auf der Longlist des Preises der deutschen Schallplattenkritik gelandet. 2004 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, in deren Jury er 2008 berufen wurde. 2007 wurde er Gastprofessor am Shenyang Conservatory of Music in China.

Besetzung: Heinrich von Kalnein (sax, reeds); Horst-Michael Schaffer (voc, flh); Peter Lehel (sax); Karen Asatrian (keys, p); Thomas Wilding (b); Tom Stabler (dr)