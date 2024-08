Heinsheim-Tag

Tagesausflug der besonderen Art - Bergkirche, Jüdischer Friedhof u.v.m rund um Bad Rappenau.

Anmeldung erforderlich unter 07264/922-391.

Ein Tagesausflug der besonderen Art - Vier besondere Anziehungspunkte in der Umgebung von Bad Rappenau sind das Ziel eines Tagesausflugs, der am Eingang zum Kurhaus Bad Rappenau beginnt.

Der Shuttle-Bus bringt die Gäste bis zum Jüdischen Friedhof, wo uns eine sachkundige Führung erwartet. Von dort geht es mit dem Bus zum Parkplatz an der Bergkirche. Hier beginnt die Wandertour zur Burg Ehrenberg. Die dortige Kapelle ist sonst nicht zugänglich, für diese Besuchergruppe aber möglich. Zum Mittagessen finden wir uns danach im Clubhaus 1911 des TSV Heinsheim ein.

Nach dem Mittagessen besuchen wir die ehemalige Synagoge Heinsheim, die in den vergangenen Jahren dank vieler Spendengelder aufwändig restauriert werden konnte, und erfahren Wichtiges über ihre Geschichte und Zukunft. Den Abschluss der ca. 4,5 km langen Wanderung bildet der Besuch der alten, wunderschönen Bergkirche, von wo der Shuttle-Bus die Wandergruppe wieder an den Ausgangspunkt am Kurhaus zurückbringt.

Start ist um 9:00 Uhr am Haupteingang zum Kurhaus Bad Rappenau.Der Tagesausflug dauert etwa 5 Stunden. Feste Schuhe mit Profil sind empfehlenswert. Männer sind gebeten, auf dem Jüdischen Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen.

Das Mittagessen ist im Preis nicht inbegriffen.

Anmeldung notwendig, da begrenzte Teilnehmerzahl!

Treffpunkt: Kurhaus - Haupteingang