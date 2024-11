Gespielte Lesung

„Man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat“. „Er möge sich fassen, aber kurz.“ Typische Heinz Erhardt Sprüche. „Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit. Noch ein Lacher. Er gehört bis heute zu Deutschlands bekanntesten Komikern, unvergessen sind nicht nur sein Humor und seine Filme, auch seine Gedichte. Vor allem seine legendären hintergründigen Vierzeiler, Zitate und Verse: „Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken.“

Heinz Erhardt gilt als einer der erfolgreichsten und populärsten Komiker der 50er und 60er Jahre. Mit seinem umfangreichen Werk an Filmen, Gedichten, Büchern und Schallplatten hinterlässt Erhardt ein künstlerisches Erbe, das bis heute seinen Anklang beim Publikum findet.

Die Langenargener Festspiele zeigen in Kooperation mit dem Musiksalon Hirschen eine szenische Lesung, welche sich dem großen Humoristen, Schauspieler, Musiker und Dichter Heinz Erhardt widmet.

Montfort Bote, 17.11.2023: »(...) Die szenische Lesung „Heinz & Erhardt“, welche von der künstlerischen Leiterin Nadine Klante dramaturgisch begleitet und von den Schauspielern Julia Debusson und Steffen Essig-

beck, beide aus dem Ensemble der Langenargener Festspiele, auf die Bühne gebracht wurde, ließ den Mensch Heinz Erhardt liebevoll lebendig werden. Die beiden Schauspieler erzählten (...), warum die Zitronen sauer wurden und warum Heinz Erhardts Leben nicht immer so gradlinig verlief, wie die Fans ihn möglicherweise in Erinnerung haben: Witzig, lebenslustig, voller Spaß und Humor. Nein, bei der Vorstellung „Heinz & Erhardt“ der Langenargener Festspiele gab es auch traurige und nachdenkliche Momente. Die Höhen und Tiefen brachten die beiden Schauspieler meisterhaft dem Publikum nahe und sorgten für manchen Gänsehaut-Momente an diesem Abend.

Die Besucher im Hirscher durften sich zurücklehnen, in Erinnerungen schwelgen und sich einfach amüsieren über diesen wunderbaren Menschen Heinz Erhardt, der nicht nur witzig, sondern auch außerordentlich

musikalisch, nachdenklich und tiefgründig sein konnte. „Noch’n Gedicht“ – immer wieder gerne.«

Rechte: »Der große Heinz Erhardt«, Lappan Verlag in der Carlsen Verlag, Hamburg