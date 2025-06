HEINZ RUDOLF KUNZE & Verstärkung

2025 feiert ein echter Klassiker großen Geburtstag: Heinz Rudolf Kunze bringt sein Kultalbum „Dein ist mein ganzes Herz“

zurück auf die Bühne – 40 Jahre, nachdem der Song erstmals die Charts eroberte und als einer der größten Hits der 80er Jahre bis heute Generationen verbindet. Für diesen besonderen Sommer hat der Rockpoet eine Show vorbereitet, die keine halben Sachen macht: Große Hits, große Bühnen und eine Verstärkung, die wie immer alles gibt!

Diese Open Air Tour ist kein nostalgischer Rückblick – sie ist ein Statement. Kunze zeigt, dass außergewöhnliche Songs und kluge Texte kein Verfallsdatum kennen. Titel wie „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“, „Ich glaub es geht los“, „Dies ist Klaus“ und natürlich „Dein ist mein ganzes Herz“ werden live in einer energiegeladenen Show zelebriert, die alte und neue Fans zusammenbringt.

Hier trifft kluger Rock auf knisternde Open Air-Atmosphäre, und das Publikum erlebt Kunze von seiner besten Seite: kraftvoll, direkt und ohne Kompromisse. Der Sommer 2025 gehört Heinz Rudolf Kunze – eine Tour, die zeigt, warum seine Musik auch nach 40 Jahren nicht an Power verloren hat!

Der exklusiver Presale für die Sommertour 2025 beginnt am 06.12.24 unter www.eventim.de, der offizielle Vorverkauf am 09.12.24 / 18:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.