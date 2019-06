Ihr sucht guten Lesestoff für die Sommerferien? Dann seid Ihr bei der Leseclubaktion „HEISS AUF LESEN“ der Stadtbibliothek Reutlingen genau richtig! Kommt einfach in den Sommerferien vorbei und meldet Euch an: in der Stadtbibliothek Reutlingen oder in den Zweigstellen Betzingen, Orschel-Hagen, Rommelsbach und Sondelfingen.

Für die „HEISS AUF LESEN“-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gibt es bei uns in den Sommerferien exklusiv eine riesige Auswahl an neuen Kinder- und Jugendbüchern zum Ausleihen. Lest so viele Bücher wie Ihr wollt – jedes gelesene Buch wird in Euren Clubausweis eingetragen. Wenn Ihr mindestens drei Bücher schafft, erhaltet Ihr eine Urkunde und werdet zur Abschlussfeier am 27. September eingeladen, wo Ihr die Chance habt, tolle Sonderpreise zu gewinnen!

Für Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse

Mit freundlicher Unterstützung der Freunde der Stadtbibliothek Reutlingen e.V.