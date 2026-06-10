HEISS AUF LESEN ist eine landesweite Sommerlese-Aktion für Kinder in Baden-Württemberg. Mit einem Logbuch und ein bisschen Glück kann man am Ende der Sommerferien tolle Preise gewinnen.

Wie jedes Jahr im Sommer sind alle Göppinger Schülerinnen und Schüler ab 7 Jahren eingeladen, sich an der Leseaktion HEISS AUF LESEN in der Stadtbibliothek Göppingen zu beteiligen.

Wenig-Lesende sind ebenfalls herzlich willkommen, denn am Ende entscheidet das Losverfahren, wer einen Preis gewinnt.

Die Kreativaufgabe in diesem Jahr lautet "Wie würde der Ort aussehen, an dem du gerne lesen möchtest". Wer sich für eine Kreativaufgabe entscheidet und eine "Schuhkartonszene" basteln möchte, hat die Möglichkeit bis zu drei Losabschnitte abzugeben. Anmeldungen sind während der Sommerferien jederzeit möglich.

Mit einem spannenden Programm, der Preisverleihung, Sonderpreise für Viellesende und der Verlosung des Hauptpreises durch den Ersten Bürgermeister Johannes Heberle, feiert die Stadtbibliothek Göppingen am Samstag, 26.09.2026 mit allen Teilnehmenden das große Finale der Sommer-Leseclub-Aktion HEISS AUF LESEN 2026.

Als besonderer Gast ist der Autor Patrick Fix dabei. Er liest aus seinem Buch "SPACE ALARM mit Hyperschall durchs All" und zeichnet live die Figuren seiner Geschichte.

Es erwarten Euch wieder tolle Preise. Wir freuen uns auf Euch und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Die Sommerleseaktion findet in Kooperation mit der Staatlichen Fachstelle für Bibliothekswesen Stuttgart statt.