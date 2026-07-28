Heiss auf Lesen Abschlussparty

Zur Abschlussveranstaltung werden nur Clubmitglieder des Sommerleseclubs HEISS AUF LESEN eingeladen. Für diesen Vormittag haben wir einen Überraschungsgast eingeladen. Im Anschluss des Programms gibt es für alle Pizza und Getränke.

Nach der Stärkung werden die begehrten Urkunden an diejenigen verteilt, die mindestens ein Gespräch geführt haben. Außerdem haben alle Clubmitglieder die Chance, einen der tollen Preise zu gewinnen, u.a. Eintrittskarten für den Erlebnispark Tripsdrill.

Eine Anmeldung ist erforderlich: In der Stadtbücherei oder per Mail an malin.wacker@oehringen.de.

Gib bitte auch dein Logbuch bis zum 19. September ab.