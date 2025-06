HEISS AUF LESEN: Auftaktveranstaltung zur Leseclubaktion für Kinder von Klasse 1 bis 4

Macht mit bei der Leseclubaktion „HEISS AUF LESEN“ der Stadtbücherei und gewinnt tolle Preise! An diesem Nachmittag fällt der Startschuss und ihr erfahrt, wie ihr am Leseclub teilnehmen könnt. Außerdem haben wir die Autorin Juliane Breinl eingeladen. Sie liest für euch aus dem Kinderbuch „Komm mit in die Berge“.

In den Feriengeschichten für kleine und große Gipfelstürmer wird nicht nur geklettert und gekraxelt, sondern selbstverständlich auch ausführlich gerastet. Es gibt Gipfelglück, eine Nacht in den Bergen – und am Ende geht es glücklich und zufrieden mit einem Rucksack voller Erlebnisse zurück ins Tal. Denn ob Sommer oder Winter: In den Bergen wird es niemals langweilig…

Juliane Breinl studierte 'Klinische Linguistik'. Nebenher ließ sie sich zum klassischen Mezzosopran ausbilden und nach Studienabschluss arbeitete sie als akademische Sprachtherapeutin. Seit 2012 arbeitet sie als freie Autorin, Journalistin, Dozentin und Sprechtrainerin. Juliane Breinl ist Siegerin des zweiten Kinder- und Jugendbuch-Wettbewerbs des Arena Verlags. Sie lebt mit ihrer Familie in München.

Das Konzept zur Leseclubaktion wurde von der Fachstelle für Bibliotheken am Regierungspräsidium Stuttgart ausgearbeitet. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich.