HEISS AUF LESEN - Party

Feiert mit uns das große Finale der Sommer-Leseclub-Aktion HEISS AUF LESEN 2026.

Mit einem spannenden Programm, der Preisverleihung, Sonderpreise für Viellesende und der Verlosung des Hauptpreises durch den Ersten Bürgermeister Johannes Heberle, feiert die Stadtbibliothek Göppingen am Samstag, 26.09.2026 mit allen Teilnehmenden das große Finale der Sommer-Leseclub-Aktion HEISS AUF LESEN 2026.

Als besonderer Gast ist der Autor Patrick Fix dabei. Er liest aus seinem Buch "SPACE ALARM mit Hyperschall durchs All" und zeichnet live die Figuren seiner Geschichte.

Es erwarten Euch wieder tolle Preise.

Wir freuen uns auf Euch und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Die Sommerleseaktion findet in Kooperation mit der Staatlichen Fachstelle für Bibliothekswesen Stuttgart statt.