Heiss auf Lesen 2018

Der Sommer-Leseclub "HEISS AUF LESEN" in der Stadtbücherei Asperg ist ein kostenloses Leseförderprogramm für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen.

In den Sommerferien können die Teilnehmer/innen ausgewählte Neuerscheinungen und Klassiker lesen. Die Auswahl soll dabei Interesse und Freude am Lesen wecken und ganz nebenbei die Sprachkompetenz fördern und die Schreib- und Lesefähigkeit trainieren. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel auf die Stempelkarte und es darf ein Los in die Losbox geworfen werden. Je mehr Bücher das Kind oder der Jugendliche gelesen hat, desto höher also die Chance auf einen Gewinn. Nach den Sommerferien wird es eine große Abschlussparty geben, bei der jede/r Teilnehmer/in eine Urkunde bekommt und die Gewinner-Lose gezogen werden.