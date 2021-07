Heiss auf Lesen

Für alle lesebegeisterten und kreativen Kinder und Jugendlichen stehen in einem nur für sie reservierten Regal jede Menge spannende, lustige und fantastische Bücher bereit.

Jeder Teilnehmer erhält ein Logbuch, in dem er seine gelesenen Bücher einträgt. Mit jedem gelesenen Buch erhöht sich die Chance, am Ende einen Preis zu gewinnen. Kreativaufgabe 2021: Bastle ein Superhelden-Memospiel (Memory) einfach so oder am Computer. Anmelden kann man sich ab 29.07. persönlich in der Stadtbücherei. Anmeldungen sind bis zum Ende der Aktion möglich. Kinder und Jugendliche, die noch keinen Büchereiausweis haben, bringen am besten ein Elternteil mit. Ob es dieses Jahr ein Abschlussfest geben kann ist momentan leider noch nicht absehbar.