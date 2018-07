Heiter bis wolkig

Lesung Literaturkreis (VHS)

Wir alle kennen die Zeiten, die Höhen und Tiefen des Lebens, in denen wir uns fühlen, als befänden wir uns in des Sommers größter Hitze oder in des Winters eisigster Kälte. Wir sind niedergeschlagen und verzweifelt, stürmisch verliebt oder sehen ein Problem auf uns zukommen wie Wolken, die den Horizont verdunkeln. Doch wir wissen immer: nach jedem Regen folgt der Sonnenschein.

Es sind die ›Gezeiten‹ des Lebens, die uns beeinflussen, die uns prägen, die auf diese Weise an die Oberfläche dringen und in den Geschichten ihren ›Niederschlag‹ finden.

Lassen Sie sich überraschen, zu welchen lyrischen und prosaischen Texten dieses Thema die Mitglieder des Autorenkreises Atmosphäre der Volksschule Nürtingen inspiriert hat.