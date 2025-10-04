Heldaschine

Mit "Eiszeit" haben HELDMASCHINE, die Industrial Metal - Rocker aus Koblenz, ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht. Die aktuelle Hitsingle mitsamt Video "Karl Denke" feiert das Schauspieler-Debut des Sängers René Anlauff in einem historisch inspirierten True Crime-Thriller auf Amazon Prime. Entsprechend darf man auf weitere, bewährt aufwendige Videos zu weiteren Singles aus dem neuen Album gespannt sein.

Die bereits legendäre HELDMASCHINE-Show mit ihrem unverwechselbar wuchtigen Sound ist das Fundament der "Eiszeit"-Epoche der Band. Ihre unvergleichliche Live-Energie wird auch die 2025 anstehende Europa- und Deutschland-Tour als Special Guest der Kollegen von Eisbrecher zu einem einmaligen Erlebnis machen! Bereits 2019 hatte HELDMASCHINE im Doppelpack mit Oompa! erstmals die EU-Nachbarstaaten bereist und dort flächendeckend erfolgreich Fuß gefasst - es ist also wieder höchste Zeit!

HELDMASCHINE unterstreichen mit ihrer neuen "Eiszeit"-Show, eine der besten Livebands des Landes zu sein. So rockten sie zuletzt u.a. das Amphi, das M'era Luna und das Rockharz Festival! Zusammen mit dem neuen Studioalbum wird die anstehende Tour also DAS Konzerterlebnis 2025!!