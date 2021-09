"Helden des Südwestens - Kultprodukte und Werbeikonen aus Baden-Württemberg"

Das Museum im Kleihues-Bau eröffnet am Freitag, 8. Oktober 2021, die Ausstellung "Helden des Südwestens". Bis zum Sonntag, 26. Juni 2022, können Besucherinnen und Besucher dann Ausstellungsstücke "Made in Baden-Württemberg" bewundern.

Baden-Württemberg, seine Menschen und Unternehmen haben im Laufe der Zeit viele Produkte mit Kultstatus hervorgebracht. Sie sind nicht nur Aushängeschild des Bundeslandes, sondern prägten und prägen mehrere Generationen.Wer aus dem Südwesten Deutschlands kommt, wird demnach besonders die Ohren spitzen, wenn irgendwo über Steiff-Plüschtiere oder den Fruchtsaftgetränk-Klassiker Capri-Sonne gesprochen wird – schließlich handelt es sich bei diesen Kultprodukten um Marken mit dem Label „Made in Baden-Württemberg“.Diese und weitere bedeutende Errungenschaften erhalten nun einen Platz im Museum im Kleihues-Bau.

„Helden des Südwestens“ lautet der Name dieser besonderen Ausstellung, in der Erfindungen und bekannte Marken aus Baden-Württemberg präsentiert werden.Als Lokalmatador spielt allen voran Lurchi, der Salamander, eine herausragende Rolle in dieser Heldengeschichte und ihm wird daher, ebenso wie dem Kornwestheimer Universalgenie Philipp Matthäus Hahn, ein eigener Ausstellungsbereich gewidmet.Auch die Helden auf Rädern erhalten ihre Bühne: Von den Unternehmen Kreidler, Porsche, Daimler und Benz gibt es unter anderem historische Motorkutschen, Modelle und Firmenwerbung zu besichtigen. Im Spielwarenbereich sind eine Sammlung Märklin-Eisenbahnen, Steiff-Tiere, Pustefix und Ravensburger-Spiele zu sehen. Caro-Kaffee, Weck-Gläser und Eszet: Während diese Marken vielen Museumsbesuchern bekannt sein dürften, müssen jüngere Generationen erst nachlesen, was es mit der Geschichte der Waren auf sich hat. Gleiches gilt für die Frigeo-Brause, die man heute unter dem Namen Ahoj-Brause kennt. Produkte wie Knorr, Hakle Toilettenpapier und Ritter-Sport-Schokolade gehen ebenfalls über die Theke des Kaufmannsladens – denn auch sie haben ihre Ursprünge in Baden-Württemberg. Spätzlepressen, Perlon-Strümpfe und Büstenhalter zeigen die Innovationskraft der südwestdeutschen Helden.Diese und viele weitere Exponate füllen die Ausstellungsfläche und ermöglichen einen nostalgischen Rückblick auf die eigene Kindheit. Abhängig von Alter und Herkunft der Besucher*innen, wird der Gang durch die Ausstellung für manche zur Zeit-, für andere zur Entdeckungsreise.

Ein umfangreiches, generationenübergreifendes Begleitprogramm ist ebenfalls geplant. Verschiedene Führungen treffen auf Kreativworkshops, Konzerte und Thementage. Gefördert wird die Ausstellung durch die SV Sparkassen Versicherung, die Wüstenrot Stiftung, die Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg und die Stiftung Landesbank Baden-Württemberg.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag, 8. Oktober 2021 um 19 Uhr findet unter den geltenden pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen statt.

Info: Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr, www.museen-kornwestheim.de Telefon: 07154-202-7401, museen@kornwestheim.de