Helden Sommer - Shoppingparty

Am 8. September 2023 ist in der Innenstadt von Schwäbisch Hall einiges los. Teilnehmenden Geschäfte laden zum Shoppen ein, verlängern die Ladenöffnungszeiten bis 20.00 Uhr und bieten tolle Aktionen und Rabatte an.

Auf große und kleine Besucherinnen und Besucher wartet ab 16.00 Uhr ein buntes Programm mit Musikern, Schaustellern und verschiedenen kulinarischen Leckereien.

Schwäbisch Hall aktiv freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher!