Heldenmarkt Stuttgart

Was gibt es zu sehen und zu entdecken? Unter dem Motto „#fuerallediewasmerken“ kehrt der HELDENMARKT – die Messe für alle, die was besser machen wollen – zurück in die Stuttgarter City. Im Hegelsaal der Liederhalle habt ihr die Möglichkeit, euch zu informieren, zu probieren und natürlich auch einzukaufen.

Die Angebotspalette deckt nahezu alle Lebensbereiche ab: Lebensmittel & Genuss | Textilien & Kosmetik | Wohnen & Lifestyle Reisen & Mobilität | Finanzen & Versicherungen u.v.m. (Es empfiehlt sich Bargeld mitzunehmen, da eine EC-Karten-Zahlung vor Ort nur eingeschränkt möglich ist.) Der Heldenmarkt ist wohl „das größte temporäre Warenhaus für Nachhaltigkeit“, das zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Experten-Vortraägen, Ausstellungen und Workshops im Sortiment hat. Im Lieferumfang enthalten:

Jede Menge neue Impulse für eine nachhaltige(re) Lebensweise!