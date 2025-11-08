HELDENPAUSE - Ein musikalischer Abend zum Aufladen

Eine Bar im Nirgendwo, ein Ort, an dem Menschen landen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen: Ein schwerer Verlust, ein neuer Job, eine Krankheit, die Liste ist endlos.

JOSIE dreht sich als erfolgreiche Managerin, immer noch eine Männerdomäne, im Hamsterrad zwischen Arbeit, Erfolg und Geld. Als ihre leere Autobatterie sie an der Bar stranden lässt und auch der Akku ihres Handys versagt, ist dies nur ein Spiegelbild ihrer eigenen Kräfte – diese blinken seit Jahren auf Notstand. Im Café trifft sie auf JAKE, den sympathischen Barkeeper, der sie mit seinen Cocktail-Kreationen in interessante Gespräche verwickelt und mit seiner magischen Art Denkprozesse anstößt. JOSIE erkennt im Laufe der Zeit, dass Geld und Erfolg bei Weitem nicht alles sind. Sie singt und tanzt sich frei und findet so Stück für Stück wieder zurück zu ihrem wahren Selbst.

Anna Müller und Fabian Brandt haben ein kleines Musical kreiert, das mit Songs aus dem Musical und Jazzbereich und einer 3-köpfigen Liveband humorvoll zum Nachdenken anregt und die eine oder andere Parallele im eigenen Leben augenzwinkernd wiedererkennen lässt.