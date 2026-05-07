HELDENREISE – Ein musikalischer Abend zum Aufladen

Musik-Theater. Eine Bar im Nirgendwo, ein Ort, an dem Menschen landen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen.

„Josie“ dreht sich als erfolgreiche Managerin im Hamsterrad zwischen Arbeit, Erfolg und Geld. Als ihre leere Autobatterie sie an der Bar stranden lässt und auch noch der Akku ihres Handys versagt, ist dies nur ein Spiegelbild ihrer eigenen Kräfte.

Dort triﬀt sie auf „Jake“, den sympathischen Barkeeper, der sie mit seinen Eigenkreationen an Drinks in interessante Gespräche verwickelt und mit seiner magischen Art Denkprozesse in ihr anstößt.

Im Laufe des Stücks erkennt „Josie“, dass Geld und Erfolg bei Weitem nicht alles sind. Sie singt und tanzt sich frei und findet so Stück für Stück wieder zurück zu ihrem wahren Selbst.

Ein kleines Musical, das mit bekannten Songs wie z.B. „Murphys Gesetz“ von Roger Cicero und „Your Song“ Elton John und einer 3-köpfigen Liveband humorvoll zum Nachdenken anregt und die eine oder andere Parallele im eigenen Leben augenzwinkernd wieder erkennen lässt.