Leonie Benesch (DAS LEHRERZIMMER) brilliert einmal mehr als Pflegerin in einem Krankenhaus, die zwischen den alltäglichen Herausforderungen einer unterbesetzten Pflegestation und dem Anspruch an ihre eigene Arbeit an ihre Grenzen stößt. Der großartig von Judith

Kaufmann fotografierte Film ist gleichzeitig eine präzise beobachtete und respektvolle Hommage an den Pflegeberuf und macht sichtbar, was der abstrakte Begriff „Personalmangel“ konkret bedeutet.

Unser Filmtipp!

Als Floria ihre Spätschicht antritt, fällt auf der voll belegten, ohnehin schon unterbesetzten Station zusätzlich eine Kollegin aus. Trotz aller Hektik umsorgt Floria eine schwerkranke Mutter und einen alten Mann, der dringend auf seine Diagnose wartet, ebenso fürsorglich und routiniert wie den Privatpatienten mit all seinen Extrawünschen. Aber dann passiert ihr ein Fehler und die Schicht droht völlig aus den Fugen zu geraten.