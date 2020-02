Heldinnen der Kunst - Podiumsgespräch

Die Staatsoper Stuttgart zeigt ab 22. März die Neuproduktion des Oratoriums »Juditha triumphans « von Antonio Vivaldi. Im Anschluss an die Einführungsmatinee in der Oper sprechen unsere Kuratorinnen Dr. Sandra-Kristin Diefenthaler (Altdeutsche und Niederländische Malerei) und Dr. Annette Hojer (Italienische Malerei 1300 – 1800) mit dem Dramaturgen Franz-Erdmann Meyer-Herder bei uns über Darstellungen der biblischen Heldin in der Bildenden Kunst und im Musiktheater. Die zwei bedeutenden Judith-Gemälde von Lucas Cranach und Antonio Varotari, gen. Il Padovanino, aus unserer Sammlung sind Ausgangspunkt des Gesprächs. Wir gehen der Frage nach, inwiefern diese Darstellungen wie auch Vivaldis Judith in seinem Oratorium von 1716 politischer und soziokultureller Ausdruck ihrer Zeit sind. Die Teilnahme an dem Podiumsgespräch ist nur in Kombination mit der Einführungsmatinee im Opernhaus möglich. Tickets unter www.staatsoper-stuttgart.de.