Wegen großer Nachfrage geht die Koblenzer Band 2026 erneut auf Tour! Das letzte Jahr zeigte überwiegend ausverkaufte Clubs. Und die bereits legendäre Heldmaschine-Show mit ihrem unverwechselbar wuchtigen Sound wird nochmals erweitert! Nach erfolgreichen Deutschland- und Europatouren mit Eisbrecher kann HELDMASCHINE es daher kaum erwarten, im Herbst 2026 endlich wieder loszuziehen. Ihre unvergleichlich kraftvolle Live-Energie wird die HELDMASCHINE Eiszeit Tour 2026 zu einem garantiert einmaligen Erlebnis machen. Mit der aktuellen Show beweisen HELDMASCHINE erneut, eine der besten Livebands des Landes zu sein. Freut euch auf ganz große Momente mit HELDMASCHINE!