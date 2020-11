Helen Sung Klavier

Reuben Rogers Bass

Terreon Gully Schlagzeug

Die New Yorker Pianistin Helen Sung hat den Großteil ihres Lebens in zwei verschiedenen Welten verbracht, sowohl musikalisch als auch kulturell: In der Klassik zuhause, wechselte sie als Studentin zum Jazz und gehört zu den wenigen Künstlern, welche die Bandbreite und das Potenzial beider Genres ebenso gut kennen wie die Spezialisten des jeweiligen Stils. Als Tochter chinesischer Einwanderer, aufgewachsen in den USA, ist sie Kind zweier verschiedener Kulturen. Auf dieser Basis hat sie sich eine eigene künstlerische Identität erarbeitet und eine einzigartige musikalische Sprache gefunden. Mit Koryphäen wie Clark Terry, Wayne Shorter, Regina Carter, Terri Lyne Carrington und Cécile McLorin Salvant spielte sie bisher sieben Studioalben ein. Von ihrer Wahlheimat New York aus tourt Helen Sung regelmäßig zu den wichtigsten Konzertsälen und Jazz- Festivals der Welt, gibt Meisterkurse und arbeitet an CD-Aufnahmen. Zuletzt erschien ihr Jazz- und Poesie-Projekt »Sung with words«.

»Push« ist Helen Sungs 2004 erschienenes Debütalbum, das sie über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt hat. Zusammen mit zwei der derzeit gefragtesten Rhythmusmusikern, dem Bassisten Reuben Rogers und dem Schlagzeuger Terreon Gully, feiert die Gewinnerin der »Mary Lou Williams Women in Jazz Pianist Competition« mit diesem Programm Komponistinnen wie Mary Lou Williams, Geri Allen, Marian McPartland und Carla Bley. Von der New York Times wird sie hierbei für die »Offenheit ihrer musikalischen Vision« gerühmt.