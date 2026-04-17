Helena Delphi geht mit ihrem im Frühjahr erscheinenden Album „Wanderer“ zum ersten Mal auf Tournee. Sie besucht sechs Städte in Deutschland und präsentiert ihre einfühlsame und tiefsinnige Popmusik zum ersten Mal mit ihrer Band live.

Die Frau hinter dem „Mira und das fliegende Haus“ Universum zeigt sich zum ersten Mal als Musikerin und damit in ihrer ursprünglichen Rolle auf der Bühne. Der Ruf der Fangemeinde ist groß, sie endlich in der echten Welt erleben zu dürfen, dies ist erst der Anfang einer spannenden Reise.