Helena Goldt - Gefährlich nah

Fotocredit: Lena Cream Helena Goldt

Und wenn Sie sich jetzt fragen: Ist "Gefährlich nah" nun Revue, Kleinkunst, große Kunst, One-Woman-Show, Chanson- oder Liederabend? Dann lautet die Antwort: "Gefährlich nah" – geht unter die Haut.

Mal tiefsinnig, mal selbstironischvoll funkelnder Schönheitund verruchter Leidenschaft spürt Helena Goldt, die Sängerin mit kasachischen Wurzeln, den großen Fragen des Lebens nach: Woher komme ich? Wo sind meine Wurzeln? Hat man als Frau das eigene Schicksal wirklich selber in der Hand?

Auf der Suche nach den Antworten schlüpft Helena Goldt in die Rolle der Frauen, die sie in ihrem Leben inspiriert haben. Sie nimmt ihre Zuschauer mit auf eine Welt- und Zeitreise von der kasachischen Steppe über mexikanische Malerateliers quer durch einen britischen Spionagethriller und die russische Seele hindurch bis ins Babylon Berlin der 20er Jahre.

Helena Goldt singt, interpretiert und spielt mit Chansons, Liedern und Songs aus der Dreigroschenoper, von Edith Piaf aber auch Pop Songs von Abba und Kompositionen aus eigener Feder wie „Achterbahn“, „Wir leben nur zweimal“, „Du bist eine Granate“ Ihres aktuellen Albums „Gefährlich nah“.

Den Zuschauer erwartet eine weltumspannende Reise voller Sehnsucht, Rausch, Melancholie und Lust aufs Leben. Eine mitreisend, unterhaltende Bühnenshow für Herz, Kopf und vor allem Seele.

Als Reisebegleiter mit dabei ist der italienische Ausnahme-Musiker Ludovico Fulci, der sein emotional, packendes Klavierspiel in jahrelanger Zusammenarbeit mit und für Ennio Morricone perfektioniert hat.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Aktuell ist der Zutritt in die Wandelhalle nur erlaubt, wenn beim Einlass ein Nachweis (geimpft, genesen, negativ getestet) vorgelegt werden kann. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18.30 Uhr.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de.

Besetzung:

Helena Goldt – Vocal

Ludovico Fulci – Piano