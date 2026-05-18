Helene Fischer 360° Stadion Tour

Helene Fischer hat mir ihrer von 800.000 Fans gefeierten und international viel beachteten Arena-Tour der Rekorde Maßstäbe gesetzt. Jetzt wird die herausragende Sängerin und Entertainerin ein atemberaubendes Open Air-Erlebnis schaffen, das ihr und ihrem Publikum neue Perspektiven erlaubt. Am 16.06.2026 tritt der Star in der MHP Arena Stuttgart auf und wird hier ihre 360° Stadion Tour performen.

Helene Fischer freut sich auf die Herausforderung einer gigantischen Open Air-Inszenierung und dem Publikum so nah wie nie zu sein.