Helene Grimaud Klavier

Die französische Starpianistin Hélène Grimaud kommt am 2. Februar 2019 in den Mannheimer Rosengarten. Sie beschäftigt sich eingehend mit ihren Werken und deren Komponisten und beeindruckt so durch ihr poetisch und zugleich kraftvolles Spiel. Wenn sie Rachmaninov spiele, spüre sie „seine Träume, seinen Schmerz. Er lässt mich seine Seele betreten“, so beschreibt Hélène Grimaud ihre Beziehung zu Rachmaninovs spätromantischen Werken. Gerade auch in den Stücken von Debussy und Satie entfaltet sich ihre Virtuosität: Sie findet Phrasierungen und Klangfarben, die man nicht so schnell vergisst.(Chopin: Mazurka, Waltz, Nocturne, Debussy: “Arabesque“, “La plus gente“, “Clair de lune“, “Rêverie“, Silvestrov: Bagatelle I und II, Satie: “Six pièces froides“, Rachmaninov: Sonate Nr. 2 op. 36)