Helene Mierscheid & Sven Garrecht

Zungenspitzer on Tour

Moderation: Tilman Lucke

Das Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer“ geht zum ersten Mal auf Tour: Nachdem es im Oktober in Sternenfels bei Pforzheim und in Burladingen zu Gast war, macht es Anfang November Station im Theater Lindenhof. Mit insgesamt zwölf Abenden und 25 Künstlerinnen und Künstlern ist es das größte Kabarettfestival Baden-Württembergs! An jedem der Abende sind zwei Künstler eingeladen, und moderiert wird das Programm vom Berlin-Hohenloher Kabarettisten Tilman Lucke.

Helene Mierscheid

Barbara Friedl-Stocks, die auf der Bühne Helene Mierscheid heißt, kennt als frühere Büroleiterin von Politikern die Bundespolitik von innen und ist, getreu ihrem Programmtitel, wahrlich ein „Golden Girl für alle Fälle“. Ihr Buch „Vokuhila. Als scheiße aussehen Mode war“ erhielt den „Mops des Jahres“ für den kuriosesten Buchtitel.

Preise (Auswahl):

2013 Amici Artium

2015 Reinheimer Satirelöwe

2014 Euskirchener Kleinkunstpreis

www.helene-mierscheid.de

Sven Garrecht

Sven Garrecht ist immer auf der Suche nach dem richtigen Timing. Dabei sieht er sich selbst nicht als aus der Zeit gefallen. So singt, spielt und dichtet sich der Liedermacher nicht nur in seinem Programm „Wenn nicht jetzt, wo sonst?“ entlang der großen Fragen: Ist diese Welt noch zu retten, und muss ich dazu von der Couch aufstehen?

Preise (Auswahl):

2018 Stuttgarter Troubadour

2019 Melsunger Scharfe Barte

2021 Wertheimer Affe

www.svengarrecht.de

Festivalpass

Der Festivalpass für 39 Euro / 20 Euro ermäß. ermöglicht Ihnen den Besuch von allen drei Zungenspitzer-Gastspielen am Lindenhof.