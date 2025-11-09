Helene Schneiderman

Die Mezzosopranistin verkörperte als Publikumsliebling an der Oper Stuttgart alle wichtigen Rollen ihres Fachs und ist weiterhin an Bühnen der Welt zu Gast.

Als Tochter eines Kantors in den USA geboren, machte sie eine Traumkarriere in Deutschland. Ihrer Mutter Judith widmete sie den Abend "Ich sang um mein Leben". Zwischen jiddischen Volksliedern und Liedern jüdischer Komponisten erzählt sie von ihrer Herkunft und ihrem Werdegang. Götz Payer, begnadeter Pianist und Liedbegleiter, ist Professor für das Fach Lied an der HMDK Stuttgart.