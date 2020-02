Helene Krötz aus Urbach ist gerade mal 21 Jahre jung, als sie am 18. September 1940 in Stetten, im idyllischen Remstal, gezwungen wird, in den grauen Bus zu steigen, dessen Fenster mit grauer Farbe bestrichen sind.

Keiner soll raus-oder reinschauen können. Aus gutem Grund, auch wenn es ein offenes Geheimnis ist: Für Insassen führt die Fahrt nach Grafeneck auf der schwäbischen Alb, direkt in den Tod.

"Helene ist nach geistiger wie körperlicher Verfassung als an Idiotie leidend zu bezeichnen" und somit ein "hoffnungsloser Fall".

Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Euthanasie-Morde

