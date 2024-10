Helfen bei den Hausaufgaben – aber wie?

So lautet das Thema dieser Veranstaltung, und „Helfen – aber nicht zu viel!“ heißt eine erste Antwort.

Wann, wo und wie Kinder am besten ihre Hausaufgaben machen, wie ihre Eltern sie sinnvoll dabei unterstützen können und was vielleicht dahintersteckt, wenn Hausaufgaben zum Problem werden – das sind Fragen, um die es an diesem Abend geht. Die sehr praxisorientierten Tipps und Anregungen sind insbesondere für Eltern etwa 6- bis 12-jähriger Kinder gedacht. Bei entsprechendem Interesse von Seiten der TeilnehmerInnen kann auch auf Fragen und Probleme am Schulanfang bzw. in den ersten Schuljahren eingegangen werden. Die Referentin hat zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht und gilt in Deutschland als Expertin für das Thema Hausaufgaben.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte. Anmeldung über die Familienbildungsstätte.

https://fbs-herrenberg.de