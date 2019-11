„Helfenberg - Geschichte von Burg, Schloss und Weiler“ am Mittwoch, 27.11.2019, Landgasthof Krone in Auenstein

Prof. Dr. Hermann Ehmer hat sich erneut intensiv mit der wechselvollen Geschichte der Burg in Helfenberg beschäftigt. Dass die Burg im Laufe der Jahrhunderte oftmals den Besitzer wechselte, ist aus heutiger Sicht ein Glücksfall, denn so konnte der profunde Kenner der württembergischen Landesgeschichte und langjährige Leiter des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart Prof. Dr. Hermann Ehmer zahlreiche Quellen finden, auswerten und einordnen. Nach einer kurzen offiziellen Einführung seitens der Gemeindeverwaltung und des Heimatvereins lernen Sie mit Prof. Dr. Ehmer neue Aspekte der Geschichte Helfenbergs und seiner Menschen „oben“ auf dem Schlossberg, aber auch „unten“ im Weiler kennen. Selbstverständlich kann das Buch an diesem Abend auch erworben werden.

Die musikalische Umrahmung übernimmt an diesem Abend der HC Ilsfeld mit den Handörglern.

Veranstalter: Ilsfelder Heimatverein und Gemeinde Ilsfeld