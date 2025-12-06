6. Helfenberger Weihnachtsmärktle

Herzliche Einladung, am Samstag, 6. Dezember 2025, findet zum 6. Mal unser Weihnachtsmärktl`e in gemütlicher Atmosphäre wieder statt. Mit weihnachtlicher Musik, Glühwein, Punsch, leckere Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und vielem mehr …

Kommt vorbei und genießt einen schönen Nachmittag in Helfenberg. Für unsere kleinen Besucher kommt wie jedes Jahr der Nikolaus vorbei. Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren Familien und Freunden in Helfenberg ab 14.00 Uhr zu begrüßen und wünschen jetzt schon vorweihnachtliche Stunden.