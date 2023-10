Helga Fleig „Sahararegen“

Helga Fleig hat mit „Sahararegen“ ihren ersten Roman vorgelegt, der in Heilbronn spielt und einen Tag kurz vor Weihnachten im Leben von vier Menschen beschreibt.

Kinderbuchautorin Thekla Stern ist in einer Krise, weil ihr neues Buch nicht fertig wird und sie sich mit ihrem Ehemann Henri gestritten hat. Dieser macht gerade Karriere als Schulleiter und hofft, sich bis zur Weihnachtsfeier des Kollegiums am Abend wieder mit ihr zu versöhnen. Sohn Robin möchte noch Zeit mit seiner Fast-Freundin Anabel verbringen, doch die mag seine Freunde nicht, mit denen er auf eine Party will. Im Laufe des Tages breitet sich Wüstenstaub über der Stadt aus und färbt den Himmel seltsam gelb. Die Vier erleben einen denkwürdigen Tag, bis der Sahararegen fällt.