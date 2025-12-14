Eine Frau flaniert in den frühen Achtzigerjahren nach Feierabend durch Ostberlin, weil sie einmal nicht als Erste zu Hause sein möchte. In Moskau soll eine Schriftstellerin die Primaballerina Ulanowa portraitieren, wartet tagelang auf ein Treffen und erlebt dann Unverhofftes. Ein Kind atmet zum ersten Mal ein, eine Großmutter zum letzten Mal aus. Und eine Frau in den mittleren Jahren versucht, mit einer Krebsdiagnose umzugehen. Von Sehnsucht und Fernweh, von Diktatur und innerer Freiheit, vom Menschsein und Menschbleiben erzählen diese Geschichten. Lakonisch, wahrhaftig und genau erzählt Helga Schubert von existenziellen Fragen, die den Lebensalltag der Figuren grundieren und bisweilen die Weichen des Lebens neu justieren. Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte »Vom Aufstehen« den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. 2023 erschien »Der heutige Tag«. »Ein Stundenbuch der Liebe« über die Pflege eines schwer kranken Menschen – und über die Liebe, die auch Erbarmen einschließt.