Helge Mark: Helges heiße Hufe

Ein humorvoller Einblick in den Weg vom Social-Media-Phänomen zum Bühnenstar!

Im September 2025 startet HELGE MARK – erfolgreicher Content Creator und Schauspieler – seine erste Live Tour durch Deutschland. Unter dem Titel „Helges heiße Hufe“ bringt er seinen unverwechselbaren Humor und Charme auf die großen Bühnen. Wenn Helge seinen Werdegang als Creator präsentiert, dann natürlich perfekt in Szene gesetzt! Fans dürfen sich auf eine einzigartige Mischung aus Comedy und epischem Storytelling freuen, untermalt von erstklassiger Musik und catchy Showeinlagen.

Bekannt für seine ikonischen Parodien und einzigartigen Interpretationen von Alltagssituationen, mit denen er ein Millionenpublikum auf Social Media erreicht, wird Helge die Zuschaer:innen mit exklusiven Einblicken und seiner typisch lebendigen Art begeistern. Selbstverständlich ist die Rolle seiner Liberty, die auf Social Media zu einer lebenden Legende wurde, als Stargast mit am Start.

Die Show ist nicht nur Comedy – alle Talente von Helge werden mit eingebracht: Das Publikum kann sich auf einen Abend voller Überraschungen freuen! Es wird bunt, lustig und musikalisch – eine Show, die Emotionen verbindet! „Helges heiße Hufe“ ist das spektakuläre Live-Erlebnis für alle Fans und solche, die es noch werden wollen.