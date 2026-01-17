Helge Schneider: Ellebogen vom Tich!

Doc Snyder trommelt wieder!

HELGE SCHNEIDER, der Perückenträger aus dem Ruhrgebiet manövriert sich trompetend und mit unverwechselbarem Geschnatter ins nächste Jahrzehnt! In einer verrückten Neuauflage einer Art Miniaturorchester beutelt er weiter die Zwergfelle seiner Zuschauer bis aufs Äußerste.

Mal haut er auf die Trommel, mal posaunt er ein Sammelsurium von Tönen aus seinem Saxophon, das er geschickt versteckt hält, bis es dran kommt. Links Klavier, rechts Trompete, linker Fuß Rhythmus und rechter Fuß bumm bumm auf der dicken Basstrommel. Herrlich, ihm zusehen zu müssen, wie er sich abmüht! Aber es lohnt sich! Allemal!

LEO zupft die 4 Saiten seines Kontrabass und SANDRO zerhackt aufkeimende Gedanken mit seiner ultraschmalen und scharf klingenden alten Gibson Klampfe! Ein Hochgefühl von Mega Quatsch macht sich breit, wenn HELGE mittendrin das Konzert spontan beendet, um sofort wieder loszulegen.

Wer sich noch ein bisschen Humor in dieser beschissenen Zeit erhalten will, ist genau richtig beim KLIMPERCLOWN und seiner Tournee „Ellebogen vom Tich!“

Vorsicht! Tiere könnten nässen!