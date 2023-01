JUNGE JUNGE! – Hut ab!

Wenn Comedy auf Zauberkunst trifft, dann ist JUNGE JUNGE! am Werk.

Hut ab! – ist der spannende Mix aus mitreißender Zauberkunst und sympathischer Comedy.

JUNGE JUNGE! finden den rechten Dreh – ohne Spiegel und doppelten Boden.

Wenn Geldscheine kabarettistische Flügel bekommen, sich Nägel vor Lachen verbiegen und

Zauberkünstler „ernsthaft“ den Kopf verlieren, dann ist das ZauberComedy der feinen Art.

Lassen sich Magierhirne durch Flötentöne beeinflussen, was hat Blockflötenunterricht mit dem Sporttag gemeinsam und muss man Herzrasen eigentlich mähen?

In ihrer langen Karriere konnten die beiden charmanten Brüder alle Teile der Welt bereisen und sorgen bis heute für erfüllende und freudige Momente. So wundert es nicht, dass das Zauberduo mit Preisen wie dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, dem Comedy-Preis Freudenstadt, dem Sarmoti-Award von Siegfried & Roy, dem Magic Master of Originality oder als „Weltmeister der allgemeinen Magie“ ausgezeichnet wurde.

Mit visuellen Showparts von internationalem Format, feiner ZauberComedy, emotional

bewegenden Momenten und aufregend starken MagicTricks zaubern sich die beiden Brüder

sympathisch in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer.