Montagskino – Over & Out

Deutschland (2022)

FSK: 12 Jahre

Regie: Julia Becker

Genre: Drama, Komödie

Filmlänge: 110 Minuten

Vier Freundinnen Ende 30 begeben sich auf eine emotionale Reise durch Italien. Was anfänglich als lustiger Roadtrip gedacht war, entpuppt sich schließlich als Reise durch die Vergangenheit. Schon seit 26 Jahren verbindet Steffi (Julia Becker), Lea (Jessica Schwarz), Toni (Petra Schmidt-Schaller) und Maja (Nora Tschirner) das Versprechen einer gemeinsamen Hochzeit. Maja soll nun bald in Italien ihre Hochzeit feiern und lädt ihre Freundinnen per Videobotschaft ein, dabei zu sein. Vor Ort angekommen, stellen die Drei fest, dass sie keine Hochzeit erwartet, sondern das völlige Gegenteil davon. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erwartet die Freundinnen, als sie sich vergangenen Konflikten und zukünftigen Ereignissen gegenübersehen. Zwischen Erwartungen und Bedürfnissen droht ihre Freundschaft Schaden zu nehmen.