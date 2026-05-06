Helge Thun: Nah dran

Theater Reutlingen - Die Tonne Jahnstraße 6, 72762 Reutlingen

Schwindelnd flinke Finger-Dinger.

Helge Thun ist nah dran: Nah dran am Publikum und noch näher bei sich selbst. Nah dran am perfekten Trick und noch näher dran am Scheitern. Nah dran an dem, was er immer wollte, und noch näher an dem, wovor er immer Angst hatte. Nah dran an einem gemütlichen Abend unter Freunden und noch näher dran am Herzinfarkt durch Adrenalin.

Der siebenfache Deutsche Meister der Karten-, Comedy- und Close-Up-Zauberei spielt nicht auf Sicherheit, sondern mit Sicherheit auf Risiko. Denn nur dann kann er das zeigen, was er selber gerne sehen würde.

Es ist der Kick am Trick, den keiner kann, der ihn gespannt entspannt in Vorfreude versetzt. Die Vorfreude auf die Begeisterung des Publikums, die sich wie durch Zauberei in die innere Euphorie des Künstlers verwandelt. Aber das lässt er sich natürlich nicht anmerken.

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