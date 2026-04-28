Helge Thun - SommerTRiX

Opern-Air-Zaubern mit Helge Thun.

Seit September 2018 ist Helge Thuns Zaubersolo TRiX jeden Monat ausverkauft! Jetzt geht es mit frischem Wind an die frische Luft!

Parallel zum Sommertheater auf der Neckarinsel gibt es im Innenhof des Bürgeramtes mitten in der Tübinger Altstadt einen ganzen Sommer lang virtuose Wunder & haltlosen Humbug unter freiem Himmel!

Leichte, laue Lüftchen und lauter laute Lacher! Täglich TRiX im Tageslicht! Fingerfertiges Zauberhandwerk, zungenfertiger Witz und spontaner Humor auf höchstem Niveau!