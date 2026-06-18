SOMMER-TRiX.

Am 15. Juli geht es vor der Dieselstrasse mit frischem Wind an die frische Luft! Helge Thun zaubert unter freiem Himmel virtuose Wunder & haltlosen Humbug für die ganze Familie von 8 bis 80 (Jahre, nicht Personen). Leichte, laue Lüftchen und lauter laute Lacher! Tolle Tricks im Tageslicht! Fingerfertiges Zauberhandwerk, zungenfertiger Witz und spontaner Humor auf höchstem Niveau!