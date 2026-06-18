SOMMER-TRiX.
Am 15. Juli geht es vor der Dieselstrasse mit frischem Wind an die frische Luft! Helge Thun zaubert unter freiem Himmel virtuose Wunder & haltlosen Humbug für die ganze Familie von 8 bis 80 (Jahre, nicht Personen). Leichte, laue Lüftchen und lauter laute Lacher! Tolle Tricks im Tageslicht! Fingerfertiges Zauberhandwerk, zungenfertiger Witz und spontaner Humor auf höchstem Niveau!
Info
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Festivals & Open Airs, Kinder & Familie, Theater & Bühne