Helge Thun

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

SOMMER-TRiX.

Am 15. Juli geht es vor der Dieselstrasse mit frischem Wind an die frische Luft! Helge Thun zaubert unter freiem Himmel virtuose Wunder & haltlosen Humbug für die ganze Familie von 8 bis 80 (Jahre, nicht Personen). Leichte, laue Lüftchen und lauter laute Lacher! Tolle Tricks im Tageslicht! Fingerfertiges Zauberhandwerk, zungenfertiger Witz und spontaner Humor auf höchstem Niveau!

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Festivals & Open Airs, Kinder & Familie, Theater & Bühne
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