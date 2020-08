Ready for everything. Fünfzehn Jahre ist es her, seit Helge Timmerberg im Annapurna-Massiv pilgerte und dort das Mantra kennenlernte. Jetzt ist er zurück und stellt sich mehrere Fragen darüber. Ein starkes, ehrliches und witziges Buch über Glückszustände, die Abwesenheit von Angst und das Versprechen absoluter Freiheit. Und darüber, welche Kraft wenige Worte entfalten können, wenn man fest genug an sie glaubt.