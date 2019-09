Triosence steht seit zwanzig Jahren für virtuose, mitreißende Jazzklänge. Am 11. Januar 2020 bringen die drei Musiker in der Hopitalkirche den Jazz zum Funkeln: Pianist Bernhard Schüler ließ sich für das neue Album „Scorpio Rising“ von den Sternbildern inspirieren. Gemeinsam mit Omar Rodrigues Calvo am Bass und Tobias Schulte am Schlagzeug gestaltet er einen Sound zwischen European Jazz, brasilianischen und arabischen Rhythmen und Melodien.