Quadro Nuevo und Cairo Steps

Über die Grenzen von Zeit, Politik und Religion hinweg: Zum Abschluss der Reihe Kabarett & Co verbinden sich Quadro Nuevo und die Cairo Steps am 23. Mai im Neubausaal zum Projekt „Flying Carpet“. Das mehrfach mit dem ECHO ausgezeichnete Ensemble Quadro Nuevo und die Sufi-Weltmusik-Formation Cairo Steps begegnen einander in einer spannenden Mischung aus klassisch arabischer Musik, Tango Oriental, hypnotischen Grooves, Jazz und Improvisation.