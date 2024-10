Helimoped + Sidestreet Blues

Die Band Helimoped ist das pulsierende Herz der lokalen Musikszene, das nach einer längeren Pause wieder kräftig schlägt. Mit Daniel Scherr am Mikrofon, der mit seiner Stimme die Seele berührt, und Katy Pankraz, deren Backings den Gesang perfekt ergänzen, entsteht ein Klangbild, das unter die Haut geht. Tom von Löwenstein an der Gitarre, Falk Stähle am Bass und Benny Kreidler an den Drums bilden das musikalische Rückgrat, das die Fans zum Beben bringt. Angetrieben von der Präsenz des texanischen Frontmans Michael Marzett ist die Spielfreude bei den Konzerten von SideStreet Blues zu spüren – die Wahrheit liegt eben im Blues. Das kraftvolle Gitarrenspiel von Achim Behr und die flinken Finger von Albrecht Reiber an den Keyboards bahnen sich ungestreift den Weg ins Ohr. Die Rhythmusgruppe mit Ralf Baumann am Bass und Matze Haug an den Drums hält den „Laden“ zusammen.