Hell Boulevard - Requiem Tour 2025

Das Jahr 2025 beginnt düster, rockig und führt Euch auf den Pfad der Hölle. Nach ihrer erfolgreichen „Requiem Tour 2024“ im Frühjahr 2024 legen Hell Boulevard nun nach und geben 11 weitere Tour-Termine bekannt, die sie Anfang 2025 durch ganz Deutschland und nach Wien führen werden.

Die für die Band typische Mischung aus schamlosen Texten und düsteren, atmosphärischen Instrumenten hat ihnen eine treue Fangemeinde in der Gothic-Rock-Szene verschafft. Das alles kombiniert mit vDiva’s gleichermaßen geheimnisvollen wie auch starken Vocals macht eine Hell Boulevard-Show zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Wie bereits auf der Tour im Frühjahr 2024 können sich die Fans bei den Konzert Anfang 2025 auf eine Setliste freuen, die es in sich haben wird. Sicher wird auch der ein oder andere Hell Boulevard-Klassiker den Weg auf die Bühne finden und das Publikum in Ekstase versetzen.